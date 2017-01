Giulia Calcaterra si mette a nudo per i fan

12:38 - Seno in vista, corpo nudo, effetto vedo non vedo. Le ultime immagini di Giulia Calcaterra sono sempre più bollenti. Dopo i selfie con gli amici, i video in palestra e le boccacce davanti al flash, arrivano gli scatti più intriganti e sensuali della ex velina bionda. Posa con naturalezza lasciando in vista tanta pelle nuda e i follower impazziscono.

Del resto la Calcaterra ha capito che per stuzzicare bastano poche semplici mosse. Non serve mostrarsi in topless, basta una mano a coprire il seno o un ciuffo di capelli messi nella posizione giusta per nascondere e il gioco è fatto. Complice il fotografo e grazie ai social, Giulia conquista sempre più complimenti e lei cinguetta maliziosa: “Posso sempre farti sorridere”.