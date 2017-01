Giulia Calcaterra, seno in vista

13:22 - Giulia Calcaterra non delude i suoi fan e alle sfilate milanesi si presenta con un look davvero mozzafiato. Accompagnata dall'amica del cuore Margherita Zanatta, l'ex velina bionda osa con un toppino corto sotto il décolleté e... senza reggiseno. Tatuaggio "intimo" in bella vista, le forme fanno capolino proprio mentre lei, maliziosa, si fa fotografare dai paparazzi.

Stanca dei flirt che le vengono continuamente attribuiti, la Calcaterra ammicca maliziosa e a giudicare dal suo look sembra in cerca di un uomo, questa volta "scelto" da lei. Accanto solo gli amici del cuore, come l'ex gieffina Marghe con la quale condivide anche l'acconciatura! "Separate alla nascita", cinguetta divertita la bionda di Striscia mentre si regalano l'ennesimo selfie da postare su Instagram.



Pantalone leopardo e ombelico in vista, Giulia mostra gli addominali scolpiti, il suo orgoglio dopo tanti esercizi e ore di palestra. Il seno in vista è solo quel piccolo dettaglio in più che fa ben sperare... Piccole veline crescono e imparano subito i trucchi del mestiere...