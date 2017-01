Eros Ramazzotti: "Mi sposo, ma festa riservata"

10:29 - “Sono felicissimo perché, è vero, ci sposiamo! Ho voluto scriverlo qui, principalmente per condividere questa gioia con tutti voi...Vivremo questa festa riservatamente, assieme solo agli amici e agli affetti più cari”. Eros Ramazzotti annuncia le nozze su Facebook e spiega ai suoi fan di voler vivere questo momento importante della sua vita in piena tranquillità. Ma tutti aspettano comunque le foto del sì che si celebrerà il 21 giugno.

“Non abbiamo rilasciato e non rilasceremo né venderemo alcuna intervista o foto (anche se ne avrete viste in rete e su qualche rivista, recuperate da archivi di ogni genere... che fantasia!)... Un grande abbraccio a tutti: ci vediamo presto... in musica! Eros” scrive il cantante sul suo profilo social.



Qualche giorno fa Eros aveva ribadito di non voler parlare del suo matrimonio. Lui e Marica non si sbilanciano oltre, ma per le foto c'è sicuramente grande attesa tra i follower. Se non ci sarà l'esclusiva di una rivista, almeno speriamo che spunti qualche scatto social.