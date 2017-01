Elena Morali stuzzica i follower...

12:05 - "Si vede l'abbronzatura?" cinguetta provocante Elena Morali. La tintarella, però, non è la prima cosa che balza agli occhi... Lo scatto scelto dalla bionda di Colorado è a dir poco bollente: microshorts, pancia nuda e braccia a coprire il seno abbondante che malizioso sembra voler sgusciare via. Inutile dire che i commenti dei follower non riguardano il colorito della sua pelle...

Che sui social gli scatti della Morali siano sempre di un certo tipo non è un mistero. Elena riusciva ad essere sexy anche con il tutore al ginocchio, non c'è da meravigliarsi che ora che è guarita sfoderi tutte le sue armi di seduzione. Gli ultimi scatti in bikini la vedono distesa tra gli scogli della Sardegna ma la bella Elena è già pronta per ripartire... Prossima meta: Ibiza. A quanto pare la bionda showgirl non ha nessuna intenzione di "rivestirsi". In fondo, in costume, è davvero bellissima.



L'ex Pupa ha da poco debuttato come cantante con un singolo tutto da ballare, "Vamos a Gosar" e pare che questa nuova carriera le calzi a pennello. Complici i video sexy o l'influenzata del suo ex Guè Pequeno? Chi lo sa...? Quel che è certo è che il presunto "ritorno di fiamma" tra i due non c'è stato. Elena, a quanto pare, non l'ha perdonato per averla lasciata subito dopo il brutto incidente sulle piste da sci che l'ha obbligata immobile a letto per qualche mese... Il rapper è ormai storia vecchia e, a giudicare dagli scatti bollenti, non passerà molto tempo prima che qualcuno le rubi il cuore...