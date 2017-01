Guè Pequeno, ritorno di fiamma con l'ex Pupa Elena Morali?

10:29 - Ritorno di fiamma dal sapore estivo tra Guè Pequeno, cantante dei Club Dogo e Elena Morali, ex coloradina, ex Pupa ed ex di Renzo "Trota" Bossi. I due si erano lasciati lo scorso inverno, la showgirl aveva avuto un incidente sugli sci e il rapper era sparito. Lei intanto si è ripresa bene e si allena per una nuova stagione sciistica sul tapis roulant... senza mutande.

"Amo la mia treccia a lisca di pesce", cinguetta la showgirl facendosi un selfie ai capelli intrecciati e mostrandosi prima senza slip, e poi, nello scatto successivo, in topless.



La coppia è stata avvistata nuovamente insieme qualche giorno fa e il settimanale Diva e Donna ha lanciato subito il gossip: flirt parte seconda? Nessuna conferma, ma nemmeno una smentita e l'estate è ancora lunga, tutto è ancora da scrivere. Intanto il rapper, che fino a un mese fa si era "accompagnato" alla sex bomb Natalia Mesa Bush e prima ancora all'ex consigliere regionale Nicole Minetti, tornato single, avrebbe fatto marcia indietro e si sarebbe fatto perdonare dalla Morali.



Dal canto suo la bionda bergamasca non si è certo persa d'animo e dopo l'incidente sugli sci in cui si è rotta ginocchio, tibia e perone ed essere stata scaricata da Pequeno, si è rimessa in piedi in tutti i sensi, lanciandosi persino nel mondo della musica con un single tutto da ballare, "Vamos a Gosar". Intanto su Twitter si mostra in tutta la sua provocante bellezza, curve e nudità comprese. Il Guè non ha resistito a tanta sensualità ed è subito tornato alla carica...