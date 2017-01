31 maggio 2014 Cristina De Pin, dopo le nozze con Riccardo Montolivo, si mette a nudo Gli scatti più belli del loro matrimonio su Instagram, ma su Sport Week lei è hot Tweet google 0 Invia ad un amico

09:50 - Cristina De Pin e Riccardo Montolivo si sono sposati il 22 maggio, in una giornata piovosa sul Lago Maggiore. La sposa era bellissima, lo sposo, invece, emozionatissimo. Dopo le foto ufficiali uscite sui giornali ecco le prime foto social dell'album di nozze di una delle coppie più social del momento. "E' stato il giorno più bello della mia vita" dice Cristina, che intanto campeggia in bikini mozzafiato sul numero di Sport Week.

Dopo le immagini della ex playmate in due pezzi o addirittura in topless tutte da sfogliare, ecco gli scatti degli amici più stretti che hanno raccontato la giornata più importante della De Pin e Montolivo. Cristina, sorridente e bellissima, fasciata dall'abito bianco, non si è risparmiata regalandosi scatti con tutte le sue amiche del cuore. Non è mancato nemmeno il selfie di rito, "Il nostro selfie più bello...! #selfiepostcerimonia #JustMarried #happiness #truelove", cinguettato dalla sposa in diretta dalla macchina mentre andavano al ristorante.



Un album social pieno di amore, come è giusto che sia in un giorno così importante.