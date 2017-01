Cristina De Pin incinta? "Una bella nuotata per smaltire il pancino" cinguetta

10:29 - La data è stata fissata per il 22 maggio, quando sul Lago Maggiore ci saranno le attese nozze tra Cristina De Pin e Riccardo Montolivo. Il centrocampista del Milan e la ex playmate cinguettano i dettagli del loro sì, anche se per scaramanzia per ora non trapelano notizie sull'abito bianco. E sul web si scatenano i rumors su una presunta cicogna in volo. Ma lei replica cinguettando in costume da bagno.

A lanciare il sasso era stato Gabriele Parpiglia, giornalista di Chi, che sul suo profilo Twitter aveva scritto commentando una foto della De Pin: “O Cristina De Pin è ingrassata o è semplicemente in dolce attesa. In questo caso auguri a Montolivo del Milan”. E sotto un'altra foto aveva scritto: “E se una foto può essere una prova, due...ancor di più Cristina De Pin, direi, in dolce attesa. Auguri a Montolivo”.



Lei replica con la foto in costume: Buongiorno...e stamani una bella nuotata quello che ci vuole per smaltire il "pancino", accompagnandola con l'hashtag mozzarellinedibufala.



Ma del resto un anno fa diceva che per il matrimonio e i figli ci sarebbe stato tempo. Ora le nozze sono alle porte. I figli chissà...