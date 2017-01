23 maggio 2014 Cristina De Pin e Riccardo Montolivo, ecco le foto del loro matrimonio Sul Lago Maggiore le nozze da favola del calciatore del Milan Tweet google 0 Invia ad un amico

15:09 - Nozze in grande stile sul lago Maggiore per Cristina De Pin e Riccardo Montolivo, capitano del Milan. Dopo cinque anni di fidanzamento la coppia ha coronato il suo sogno davanti a tanti invitati vip. Lei elegantissima ed emozionata, ha cinguettato per tutto il giorno, postando foto dei preparativi, prima di presentarsi all'altare. Ad applaudirla le amiche Silvia Slitti, Valentina Del Vecchio, Simona Ventura...

Cristina dalla camera sul lago ha postato la foto del bouquet... con una parte di fiori secchi posata sopra: “E questo oggi torna da te amica (Paola)” ha scritto facendo intendere di aver acchiappato il bouquet un paio d'anni prima ed evidentemente le ha portato fortuna. L'attesa per il grande giorno era tanta e i due sposi erano molto tesi ed emozionati come si intravede dal video che li ritrae all'uscita dalla chiesa alle prese con le due damigelle. In bianco e con il velo lei in un abito griffatissimo, elegante e impeccabile lui. E poi via di corsa a festeggiare...

Nel pomeriggio si è celebrato il rito religioso e qualche ora dopo la grande festa sul lago con tanti amici e parecchi calciatori del Milan, da El Shaarawy a Ignazio Abate, Alessandro Matri e non solo. Presenti al ricevimento anche Simona Ventura con il compagno Gerò Cararo, Alfonso Signorini e tanti altri.