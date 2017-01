Cecilia Capriotti, bikini bombastico

11:21 - Cecilia Capriotti inaugura l'estate con un bikini bombastico direttamente da Capri. Insieme a lei, a stuzzicare i fan della showgirl, c'è un'amica che, per non essere da meno, mostra i capezzoli sotto un costume bianco di pizzo. Cecilia, le amiche, le sceglie con cura...

Fisico mozzafiato e curve sempre in primo piano, Cecilia ammalia e conquista mentre sfoggia il suo bikini fluo. La sua amica, invece, una mora avvenente, punta tutto sul dettaglio malizioso. Una disattenzione decisamente voluta, un pizzo che vela ma non copre del tutto, che intriga quanto basta per scatenare i follower della Capriotti, abituati alle provocazioni ma sempre pronti ad apprezzare le novità social. E così, insieme, pur senza esagerare, scatenano fantasie e proposte ad alto tasso erotico.



La Capriotti glissa. Fidanzatissima con Gianluca Mobilia - che la marca stretta mentre posano insieme - la showgirl si diverte a stuzzicare ma non va oltre, innamorata com'è del suo fidanzato. I fan, per ora, si devono accontentare...