Cecilia Capriotti, relax e forme in vista

11:26 - Spaparanzata su una poltrona bianca con le forme ben in vista, Cecilia Capriotti si gode un po' di relax. Strizzata in un microtoppino che a malapena le contiene il seno prosperoso, shorts inguinali e scarpe dal tacco nascosto, la showgirl mette in mostra tutta la sua bellezza come una vera diva.

Alla Capriotti si sa, fare la diva piace e gli scatti davanti allo specchio, ormai, non si contano più. Prima il trucco, poi lo sguardo ammiccante e infine la foto che immortala il suo décolleté in bella vista, tutti condivisi sempre sui social. Cecilia lascia intendere di sapere come sedurre il suo uomo e la conferma si vede nel fatto che la storia con Gianluca Mobilia procede a gonfie vele.



Non solo intimità, però. Eccola in versione "party girl" prezzemolina alle feste, anche se le sue mise sono sempre mozzafiato. Tacchi vertiginosi, camicette sbottonate al punto giusto, abiti rossi scollatissimi e tanta voglia di apparire. Cecilia sa come attirare l'attenzione. Vedere per credere...