Bikini bollenti per un week-end... esplosivo

12:04 - Décolleté esplosivi e curve bollenti per un week end in cui le belle dello showbiz si sono sfidate a colpi di bikini sexy e succinti. Partono in vantaggio le più "dotate", come Cecilia Capriotti e Nicole Minetti, che orgogliose, sfoggiano le loro forme prosperose sotto il solleone.

Cecilia Capriotti in pole position. Da Portofino la showgirl ammicca in uno scatto in bianco e nero, cappello in testa e seno incontenibile... Le fa eco Nicole Minetti da Sperlonga in un selfie mozzafiato in reggiseno rosa. Autoscatto al décolleté anche per Silvia Abbate, che da Sanremo manda una cartolina hot con seno in fuori uscita e tenuta da baywatch. E poi ancora una splendida Cristina Buccino, ex fidanzata di Claudio D'Alessio, che mostra le sue curve conturbanti stesa al sole della Sardegna.



Costanza Caracciolo da Ostia in una foto formato sirenetta e Elisabetta Gregoraci con amiche e happy family da Forte dei Marmi. E poi ancora Pamela Prati, Raffaella Zardo, Federica Nargi, Laura Torrisi e Laura Barriales.

Un week end davvero scatenato e piccante. L'estate è cominciata in bellezza... e forme sexy.