Carlo Conti si gode lo spettacolo più bello della sua vita: Matteo

17:59 - Al giro di boa dei 50 anni è diventato padre e adesso Carlo Conti è al settimo cielo. Quello con Matteo, il bambino avuto con Francesca Vaccaro, nato l'8 febbraio è il suo show più bello ed emozionante. Perché è ben più reale e concreto di qualsiasi spettacolo televisivo. Eccolo in versione papà tenero e affettuoso mentre coccola, bacia e culla il suo piccolo negli scatti di "Diva e Donna".

Per lui è disposto a tutto e a lui vuole dedicare la maggior parte del suo tempo, ecco perché avrebbe deciso anche di prendersi una pausa in tv. E mentre aspetta di salire sul palco a cui più ambisce, quello di Sanremo, Conti non ha occhi che per il suo Matteo, che riempie di attenzioni e coccole.



A Castiglioncello, in Toscana, dove ha una villa a picco sul mare, ha trascorso qualche giorno di vacanza con la moglie Francesca e il piccolo. Il conduttore tiene il bambino in braccio ed è tutta una sequenza di tenerezze e abbracci. Da quando Matteo è entrato nella sua vita, a 53 anni, il presentatore è un uomo che sprizza gioia e orgoglio da tutti i pori. Dopo tanti show e palcoscenici adesso Carlo si gode il suo spettacolo più bello.