Carlo Conti papà: è nato Matteo

17:56 - Carlo Conti (52 anni) e la moglie Francesca Vaccaro (41 anni) sono al settimo cielo. E' nato il primo figlio Matteo. La coppia si è sposata il 16 giugno 2012, dopo diversi anni di fidanzamento. Il presentatore è stato subito travolto dall'affetto di amici e colleghi. Da Gerry Scotti all'amico di sempre Giorgio Panariello, passando per Cristiano Malgioglio.

Il primo ad annunciare la notizia è stato Giorgio Panariello su Twitter: "Habemus bimbum! E' nato Matteo! Figlio di Francesca e Carlo Conti!! Sono zio!". Poi Gerry Scotti ("E' nato Matteo, figlio di Francesca e Carlo Conti. Un abbraccio") e il direttore di Rai Uno Giancarlo Leone: "Auguri a Carlo Conti per la sua più bella avventura e per i successi che otterrà questa volta come Papà e naturalmente auguri a Francesca che comincerà una nuova bellissima vita accanto al figlio!".



Conti ha avvisato del lieto evento anche il sindaco di Firenze e segretario del Pd Matteo Renzi al quale ha inviato un sms. Poco dopo Renzi lo ha chiamato e fatti gli auguri di rito i due hanno scherzato sul nome del neonato che si chiama come il primo cittadino e segretario del Pd.