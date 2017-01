Carlo Conti porta il piccolo Matteo a casa

12:22 - Prime immagini da "famiglia felice" per la coppia Conti-Vaccaro. E' tempo di andare a casa per il piccolo Matteo, nato lo scorso 8 febbraio alla clinica Villa Donatello di Firenze. Mamma Francesca è raggiante di felicità mentre papà Carlo trasporta orgoglioso la carrozzina: nascosta dietro gli occhiali da sole non riesce comunque a nascondere il suo sorriso soddisfatto.

3 kg e 250 grammi, tanto pesa il primogenito di Conti e lui sembra pronto ad essere un papà coi fiocchi, basta vedere con quanta attenzione sistema la carrozzina in macchina. "Non ho una figura di riferimento alla quale ispirarmi - aveva raccontato il presentatore, che ha perso il papà all'età di 18 anni - Per me è tutto da inventare. Sarà un bambino sotto i riflettori ma cercheremo di fargli vivere il più possibile una vita normale, semplice".



Francesca ha insistito per il nome ma Carlo ha vinto sul luogo di nascita: lui fiorentino doc sperava di farlo nascere nella sua città e di fargli prendere la sua stessa parlata. Piccoli compromessi necessari per affrontare la vita di coppia e loro lo sanno bene. Sposati dallo scorso giugno, la Vaccaro è riuscita a far capitolare lo "scapolone" della tv e a regalargli la gioia più grande, il loro Matteo.