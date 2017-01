Bernardo Corradi - Elena Santarelli romantici a Capri

12:57 - Un bacio appassionata e, sullo sfondo, i faraglioni di Capri. Una cornice a dir poco romantica per i neosposini Elena Santarelli e Bernardo Corradi che, tra abbracci e foto sensuali, arricchiscono i loro social con scatti "a due". Lei, bellissima e longilinea, sfoggia bikini mozzafiato mentre lui, muscoloso, si diletta in tuffi acrobatici. Niente male come prima luna di miele...

Gli sposini, però, non sono soli. A Capri, insieme a loro, ci sono anche gli amici di sempre con i quali si divertono come dei ragazzini. Elena, fisico perfetto e addominali scolpiti, regala foto in bikini tremendamente sexy. Bernardo, però non sembra geloso, anzi... In fondo sa bene di avere una donna bellissima al suo fianco. Lady Santa, infatti, non fa nulla per nascondersi. Micro bikini d'ordinanza, perizoma e lato B in bella vista, per sottolineare tutta la sua bellezza. Corrado la guarda e, ammaliato, la bacia. Regalando ai fan una foto bellissima.