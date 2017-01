Elena Santarelli, addio al nubilato in bikini

12:27 - Manca poco più di un mese alle nozze con Bernardo Corradi. Intanto Elena Santarelli si regala una sorta di “addio al nubilato” a Dubai con le amiche. E il figlio Giacomo. Posta immagini in bikini dalla spiaggia e in abito elegante, da sera, prima delle notti folli. I fan commentano il fisico e lei ribatte a testa alta mostrando una pancia piatta ma facendo notare che sta trattenendo il fiato.

Il 2 giugno dirà sì al calciatore con cui sta da diversi anni nel Senese. Della cerimonia si sa già che sarà sontuosa con oltre duecento invitati, tra cui parecchi vip e personaggi del mondo dello sport. Ad organizzare tutto ci ha pensato Alessandra Grillo, la sua amica e wedding planner.



Ora che tutto è pronto Elena si può rilassare in spiaggia. Un tocco di tintarella e relax in vista del fatidico giorno. Le amiche le tengono compagnia e le regalano serate da sballo, la Santarelli posa come una regina... Bernardo, invece, resta a casa, impegnato a fare il commentatore per Premium, ora che è “svincolato” e... in attesa!