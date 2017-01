Elena Santarelli-Bernardo Corradi, tutte le foto del loro matrimonio

10:10 - Un matrimonio da favola e un album fotografico esclusivo. A dieci giorni dalle nozze di Elena Santarelli e Bernardo Corradi finalmente spuntano gli scatti degli sposi, degli abiti, della location e dei dettagli di quello che si preannunciava essere l'evento rosa dell'anno. Elena è stata bene attenta a non svelare nulla, nemmeno uno scatto rubato dell'abito bianco. Gli invitati hanno mantenuto la promessa e anche sui social pareva tutto top secret.

Ora sulle pagine di Chi appare il servizio completo sui fiori d'arancio. Pare di vedere una scena di Beautiful quando dall'erba verde fanno capolino, correndo mano nella mano, Elena e Bernardo. Lei in abito lungo bianco, scollato sul décolleté e lui elegante e perfetto in smoking. Si guardano e sorridono: finalmente hanno coronato il loro sogno d'amore.



Poi il sì in Chiesa a Borgo San Felice in provincia di Siena. Tanta cura nei dettagli, ma poi all'arrivo all'altare la Santarelli si è accorta di aver dimenticato il bouquet. “La mia wedding planner ha fatto un balzo, così ne ha colti alcuni da una pianta che per fortuna erano identici al mio bouquet” racconta lei.



E dopo la cerimonia via al ricevimento con amici e parenti. Lady Santa si è tolta l'abito lungo per indossarne uno corto, esageratamente sexy, tanto provocante, in pizzo bianco che lasciava intravedere il seno nudo. Danze sfrenate con parenti e amici – una scatenatissima Alessia Marcuzzi con il fidanzato Paolo Calabresi, Sonia Bruganelli con Paolo Bonolis, Federica Fontana con Felice Rusconi, Elena Barolo con Alessandro Martorana (assente “giustificata” Belen Rodriguez) – e i fuochi d'artificio come nel migliore happy end.