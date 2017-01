Elena Santarelli e Bernardo Corradi si sono sposati: ecco l'album social delle loro nozze

11:45 - Elena Santarelli e Bernardo Corradi si sono sposati lunedì sera a Borgo San Felice tra le colline senesi in una cerimonia da sogno con tanti invitati. La coppia ha cercato di mantenere top secret i dettagli della grande festa, gli scatti degli sposi, i baci, ma sui social gli amici non hanno resistito. E allora ecco l'album delle nozze di “Lady Santa” con il calciatore...

I fuochi d'artificio a suggellare una notte di festeggiamenti nelle distese verdi della Toscana, gli amici che ballano e scherzano, le amiche in posa con gli abiti eleganti e sgargianti. Federica Ridolfi con il marito Giuliano Giannichedda, amici storici di Ele e Berny, Ezia Modafferi e il marito Roberto Baronio, Giorgia Gabriele con Gianluca Vacchi, Stefano Fiore e molti altri ex calciatori: ecco una carrellata di invitati alle nozze.



La Santarelli, invece, ha postato gli scatti pre-matrimonio: con la maschera in volto, con l'amica pronta a pettinarla e truccarla, e dopo la vestaglia speciale “da sposa”... Poi un buco di qualche ora, giusto il tempo di andare in chiesa dove l'aspettava Corradi e ritorna sui social con una tshirt con la scritta emblematica “hangover” (postumi dell'ubriachezza, ndr) dedicato alle amiche...