Belen Rodriguez: "Il mio corpo mi serve"

15:39 - Indossa un abitino con stampe floreali, aderente in vita e con la schiena scoperta: "E' finalmente primavera, ho visto il sole oggi e sono rinata", così racconta a Tgcom24 Belen Rodriguez, i capelli raccolti in una coda di cavallo, bellissima, sexy e acclamatissima da una folla quasi impazzita da Le Silla per la Settimana della Moda milanese

Non si ferma un attimo la showgirl argentina, e alla Fashion Week di Milano è lei la protagonista. Instancabile e sensuale, mentre sfila in passerella per il suo marchio Imperfect, con quel corpo sinuoso, scattante come un felino, quel corpo che è tutto, o quasi, per lei: "Lavoro su quello e con quello... il mio corpo mi serve". E il pubblico ringrazia, quel corpo a loro piace moltissimo.



Belen, fashion-addicted? "Veramente questo vestito è di due stagioni fa, ma lo adoro...". Per la moda però la bella showgirl argentina qualche follia in passato l'ha fatta: "Adesso sono diventata più responsabile. ma quando ero giovane ho speso tanti di quei soldi, che non avevo tra l'altro, per la moda. Ma non me ne sono mai pentita. Da piccola non potevo comprarmi quasi mai quello che volevo e così appena ho avuto un po' di soldini ho esagerato. La vita è una sola in fondo...".



Una vita che in questo ultimo periodo le sta regalando moltissime soddisfazioni e gratificazioni, personali e professionali. "A casa tutto bene", dice la showgirl: "Santiago cresce", ma ad un secondo figlio per ora non ci pensa. Sul lavoro un fitto calendario di impegni a breve e medio termine. Che hanno soprattutto a che fare con la moda. Il suo marchio Imperfect, con il quale ha sfilato qualche giorno fa per presentare la terza collezione, va quasi al galoppo con un fatturato in costante crescita. E dalla prossima estate tutte in micro bikini "Me fui", firmato dalle sorelle Rodrigeuz.



E non è tutto. A breve Belen aprirà una catena di negozi di parrucchieri. E poi due film in arrivo e la televisione, che ancora non fa proposte interessanti, ma che resta una delle sue più grandi passioni.