Belen Rodriguez sfila mezza nuda

17:52 - Le gambe nude, lunghe e bellissime, arrampicata su tacchi vertiginosi con una micro tutina in stile baby doll, tutta frange, trasparenze e allusioni fetish, Belen, più sexy e hot che mai, sfila a Milano per la sua terza collezione Imperfect. In prima fila ad ammirarla tutto il clan DeMartinez.

Indossa una tutina nera con micro shorts, che ad ogni falcata mettono in mostra il suo tonico lato B e le sue gambe perfette. Voto: 10 e lode. Altera, elegante e serissima la showgirl argentina sfila come se non avesse mai fatto altro nella vita. E' Belen del resto. Eclettica, instancabile, tuttofare. E da quando è diventata mamma ancora di più. Non si è fermata un attimo, passando con uguale disinvoltura dal ruolo di conduttrice televisiva a quello di stilista, imprenditrice e attrice.





Con il marchio Imperfect è già arrivata alla terza collezione e il fatturato delle prime due ha superato di gran lunga le previsioni. E non è tutto. Dalla prossima estate sulle spiagge si potranno ammirare anche i micro costumi che la showgirl ha disegnato con la sorella Cecilia. "Me fui", il nome della linea di beachwear, che in spagnolo significa "me ne sono andata" e che darà molto spazio al... lato B. E intanto mentre aspetta qualche proposta interessante dalla televisione, dalla quale pare, non sia ancora arrivato nulla che le piacesse, Belen si dà... allo shampoo. A breve aprirà una catena di negozi di parrucchieri, per i quali ha messo i soldi di tasca sua, come afferma lei stessa su "Chi". Un momento d'oro e di grandi soddisfazioni, che l'argentina si gode accanto a suo marito, il ballerino Stefano De Martino, sempre accanto a lei, ma soprattutto accanto al suo piccolo Santiago, che a breve compirà un anno.