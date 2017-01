Belen Rodriguez e Stefano De Martino, acrobazie al bacio

11:26 - Stefano De Martino solleva la sua mogliettina in una posa a prova di... saggio di danza. Belen, agile, mantiene la posa plastica e, a testa in giù, lo bacia... Regalando uno scatto dolce e acrobatico a tutti i suoi fan. L'amore, a casa DeMartinez, è proprio una faticaccia!

Tra un catalogo, uno shooting e un aperitivo con le amiche, Belen non rinuncia nemmeno alla palestra. I suoi selfie mattutini spesso la vedono in tenuta sportiva pronta per iniziare la sua sessione di crossfit o per dedicarsi ad una serie di addominali. Non c'è da stupirsi, quindi, che uno degli ultimi scatti la veda "atletica" con il suo maritino... I DeMartinez, infatti, hanno approfittato di una mattina in palestra per dedicarsi al loro sport preferito: baciarsi. E, visto il passato da ballerino di Stefano, ecco una posa "plastica" originale per scambiarsi il più bello dei gesti d'amore.



Lei, splendida in micro-shorts e tshirt, inarca la schiena e solleva la gambe lunghissime, lui mette in mostra i muscoli sollevandola mentre le loro labbra si schiudono in un bacio. Uno scatto d'amore ad alto tasso... acrobatico!