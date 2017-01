Barbara d'Urso, un seno che parla da sé

14:57 - L'estate di Barbara d'Urso procede a gonfie vele, anzi a petto gonfio. Con un décolleté che è tutto un programma dalle generose visioni, la bella conduttrice si offre agli scatti birichini dei paparazzi, che la immortalano in pose piuttosto bollenti. Seno esplosivo e quasi sgusciante, niente reggiseno e apertura gambe con scorcio di intimo sotto il vestitino...

A Marina di Pietrasanta con Daniela Santanchè, Alessandro Sallusti, Patrizia d'Asburgo Lorena e altri amici la regina di Pomeriggio Cinque e Domenica Live si gode una giornata di sole ai Bagni Twiga. Un po' di relax dopo la fine delle sue trasmissioni del pomeriggio, che hanno chiuso con il botto e dopo il debutto del suo settimanale “B”. A 57 anni la d'Urso è splendidamente in forma e sfoggia curve di tutto rispetto. In un'intervista a Oggi qualche tempo fa la conduttrice aveva detto di voler andare in Spagna per incontrare il regista Pedro Almodovar.: “Una volta lui disse che il mio seno parlava”... E quel seno parla ancora oggi! Complimenti Barbara.