Barbara d'Urso a letto in versione nature

12:31 - "Buongiorno forza.. alzarsi.. è tardi..."Barbara d'Urso si scatta un selfie del mattino, appena sveglia, sotto le lenzuola, spalle nude e versione nature. Gli occhi ancora socchiusi, la bella conduttrice non sembra intenzionata a cambiare posizione...

Poltrire in orizzontale fino a tardi è un piacere a cui la d'Urso non sembra voler rinunciare. Soprattutto adesso che è cominciata la sua vacanza. "Pomeriggio Cinque" si è concluso con un grande successo in termini di ascolti e nelle edicole il suo nuovo nuovo magazine è già decollato. A questo punto Barbara può proprio concedersi del tempo solo per se stessa, qualche coccola a letto, un po' di sana pigrizia e tanto relax.