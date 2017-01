Barbara d'Urso, seno esplosivo

11:32 - L'estate di Barbara d'Urso è cominciata alla grande. "Pomeriggio Cinque" si è concluso con un record di ascolti, il suo nuovo magazine è in edicola e a lei non resta che andare in vacanza. E così, tra selfie e "Carmelitasmack" di ordinanza, ecco apparire uno scatto in bikini che lascia tutti senza fiato...

Il seno esagerato della d'Urso è in primo piano in quasi tutti i suoi scatti social. Lei, che sa bene di avere delle forme generose, ne fa un vanto e punta proprio sulle scollature esagerate. Cinquantasette anni compiuti da poco, una forma fisica invidiabile, un successo televisivo indiscutibile che altro non è che un ulteriore fiore all'occhiello nella sua carriera, a Barbara per essere felice non manca proprio niente.



Tranne l'amore. Dopo il breve flirt, mai confermato, con l'avvocato Felice Massa, la conduttrice tv sembra non aver trovato nessun uomo disposto a conquistare il suo cuore. "Per ora non mi piace nessuno. E poi gli uomini pensano: 'eh, la d'Urso, chissà quanti ne ha', e non si fanno avanti. Sono tutti spaventati da me - aveva commentato in un'intervista a "Oggi" qualche settimana fa - Magari mi innamorerò di uno straniero, sconosciuto, dalla mente aperta e veloce". Intanto però, si diverte a stuzzicare i fan mostrando tutte le sue doti "migliori".