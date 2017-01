Barbara d'Urso, icona gay a Milano

12:27 - La serata è iniziata con Barbara d'Urso che cantava in playback la sua "Dolceamaro", canzone hit datata 1980. Sotto, a scandire il ritmo, una folla di gente accorsa ai Magazzini Generali di Milano per "il party gay più hot delle notti meneghine", come racconta il settimanale Chi. Madrina d'eccezione, oltre alla conduttrice in abito paillettato rosso, la sempre bellissima Nina Moric.

Nina Moric bacia con passione l'amico gay e nuovo angelo custode Nicolò, mentre Barbara d'Urso posa con la draq queen Vanity Vogue e in mezzo a uomini giovani, fisicati e in déshabillé. Sì perché la conduttrice è salita sul palco "scortata" da trenta super ragazzi con addominali scolpiti e slip striminziti, da vera diva. Una serata all'insegna del divertimento e dell'esagerazione, come dimostrano le foto del settimanale e i "carmelita smack" social postati dalla conduttrice tv. Insieme, le due, hanno fatto l'alba...