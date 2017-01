Antonella Clerici, "prova del fuoco" a Capalbio

10:14 - Spente le telecamere davanti ai fornelli, si accendono quelle sul bagnasciuga per Antonella Clerici, beccata sulla spiaggia di Capalbio con la figlia Maelle. Con loro c'è il cane di famiglia, manca invece Eddy Martens. I due pare abbiano ritrovato l'intesa dopo un periodo burrascoso e quest'estate si preannuncia una bella “prova del fuoco” per la coppia. Per ora la presentatrice si gode le vacanze con la piccola, poi chissà...

I programmi della Clerici prevedono anche una vacanza Oltreoceano da trascorrere in famiglia, ma prima pare che Antonella volesse acquistare un secondo nido d'amore all'Argentario. A Capalbio con Maelle la conduttrice è rilassata e spensierata. In tshirt e calzoncini corti gioca con la bambina e il cane tra sorrisi e passeggiate sulla sabbia. Eddy ha sempre la valigia in mano per i suoi impegni di procuratore calcistico... Riusciranno a trovarsi a metà strada?