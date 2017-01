Antonella Clerici, Eddy Martens e Maelle, ma che happy family!

11:47 - Niente musi lunghi questa volta tra Antonella Clerici e Eddy Martens, solo grandi sorrisi e sguardi d'intesa. Alla prima teatrale di "Sette spose per sette fratelli" al Sistina di Roma, la family della regina di "La prova del cuoco" è di nuovo happy e al completo con la piccola Maelle nel mezzo.

La burrasca è passata? All'apparenza si direbbe proprio di sì. Dopo tutti gli alti e bassi, i musi lunghi e le separazioni degli ultimi mesi Antonella e Eddy non erano mai stati così radiosi e sorridenti come in questa occasione, la prima del musical "Sette spose per sette fratelli" nel rifacimento teatrale della famosa pellicola, con protagonisti Roberta Lanfranchi e Flavio Montrucchio. E tutto a favore di flash. I due infatti sembrano quasi cercare i paparazzi mettendosi in mostra con la piccola Maelle al centro. La famiglia al completo, ricomposta e serena. Quanto durerà?