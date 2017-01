Antonella Clerici su Twitter in versione "teenager"

11:37 - Sguardo dolce, occhi grandi e i suoi inconfondibili ricci biondi: Antonella Clerici apre l'album dei ricordi e su Twitter posta una foto di quando aveva quindici anni. Poco è cambiato da allora, Antonella è rimasta la stessa. Cinquant'anni compiuti da poco e un sorriso che buca lo schermo, la conduttrice non si risparmia con i follower e mostra loro i suoi ricordi di gioventù...

Ora che con Eddy Martens va di nuovo tutto per il meglio la Clerici può tirare un sospiro di sollievo e godersi la ritrovata serenità. Tra la festa di compleanno della piccola Maelle e i programmi in tv, può permettersi anche qualche "amarcord" sentimentale. Ecco allora un'altra foto, sempre in bianco e nero, in compagnia della sorella. Un momento felice, spensierato rubato dall'album di famiglia più segreto della conduttrice, sempre molto riservata sulla sua vita privata.