Andrea Pirlo bacia la sua Valentina Baldini

11:18 - La Juve ha vinto lo scudetto ma i suoi calciatori sono finiti nel mirino...dei paparazzi. Oltre a Gigi Buffon, anche Andrea Pirlo è stato braccato dai fotografi. La sua storia con Valentina Baldini era già uscita sui giornali, le foto insieme pure. Ma questa volta i flash sono riusciti a beccarli mentre si baciano e abbracciano per le vie di Milano. Il calciatore finora era sempre stato attento a non farsi pizzicare in atteggiamenti intimi.

Belli, eleganti, sereni e complici. Si stanno dirigendo verso un ristorante milanese in una zona fuori mano. Pensano di non essere visti e seguiti e si lasciano andare alle tenerezze. Quando si accorgono dei flash si bloccano e si irrigidiscono. Pirlo sembra scocciato della presenza scomoda dei fotografi e pensieroso all'idea di essere stato immortalato mentre bacia la sua bella e bionda Valentina. Si tengono più distanti e proseguono la loro passeggiata il calciatore e la Baldini, ma ormai la foto è fatta!