Andrea Pirlo e Valentina Baldini alla luce... della luna

09:57 - Andrea Pirlo e Valentina Baldini non si nascondono più e alla luce del sole, anzi della luna, si mostrano insieme nella notte milanese. E mentre le pratiche legali per il divorzio dalla moglie Deborah Roversi proseguono, lei incontra a Torino nientemeno che l'ex di Valentina, l'avocato Riccardo Grande Stevens...

Cappellino di lana e trench doppio petto giallo Pirlo fa gol con un look elegante, ma un po' eccentrico. Dopo il trionfo come miglior giocatore al Gran Galà del Calcio il centrocampista della Juventus esce a cena con alcuni amici e la bella Valentina al suo fianco. E' la prima volta che i fotografi li immortalano insieme. Dapprima Pirlo sembra guardarsi intorno con circospezione, a caccia di paparazzi, poi però si rilassa e sfodera sorrisi. Valentina è con lui, il titolo di wag, adesso è ufficiale, è passato a lei.



La vicenda però intanto si fa sempre più intrigante. Mentre Pirlo infatti ufficializza la sua nuova relazione mostrandosi finalmente accanto alla sua nuova fiamma bionda, come si vede negli scatti di Diva e Donna, la sua ex sembra tramare vendetta e lava i panni sporchi... quasi in famiglia. O c'è qualcosa d'altro? Chi l'ha immortalata sorridente e disinvolta in un bar di Torino accanto a Riccardo Grande Stevens, avvocato ed ex compagno di Valentina Baldini, con cui ha avuto una relazione durata dieci anni. Incontro casuale, di lavoro o relazione nascente? Deborah si farà difendere dall'ex della donna che gli ha "soffiaro" il marito sotto il naso? E' presto per dirlo, pare che i due si siano incontrati grazie ad un amico in comune e che abbiano deciso di conoscersi meglio. Uno pari, adesso la palla torna al centro, a chi tocca il prossimo gol?