Alessia Marcuzzi, mammina sexy

10:54 - "Yoga o nanna? #buonanotte" cinguetta una sensuale Alessia Marcuzzi. Gambe incrociate, a mostrare tutta la loro bellezza, abitino nero corto e capello sbarazzino, la Pinella infiamma i social con uno scatto malizioso. Dagli shorts ai mini abiti, dal tacco a spillo alla camicia dal taglio maschile, la conduttrice sa bene come attirare gli sguardi e non si nasconde... Nemmeno sul suo profilo Instagram.

Sarà l'amore a farla bella o, forse, la recente vita mondana che l'ha vista protagonista alla Milano Fashion Week... Qualunque sia la sua arma segreta, Alessia Marcuzzi è davvero splendida. La sua aria da "maschiaccia" la rende ancora più sensuale, abile com'è a mostrare solo i suoi punti di forza. E così eccola indossare shorts inguinali e mini abiti dalla gonna corta così le gambe - un po' storte ma pur sempre affusolate - si mostrano in tutta la loro sensualità.



In attesa di rivederla in prima serata - anche se non si sbilancia, pare sarà ancora lei a condurre il Grande Fratello - Alessia si concentra sulla sua piccola Mia e sul suo compagno, Paolo Calabresi. Tra baci, festa di compleanno e scatti provocanti, l'estate della Marcuzzi sembra proprio non voler finire...