Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi, che calda estate di passione!

11:30 - A cinque mesi dall'inizio della loro love story Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi vivono ancora la loro prima volta ad ogni incontro a suon di sguardi complici e coccole ardite. E così eccoli avvinghiati e innamorati nelle acque di Formentera, come mostrano gli scatti di Diva e Donna, dove i due stanno trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza prima di tornare alla vita di tutti i giorni.

L'estate di Alessia sembra non dover finire mai e dopo aver trascorso qualche giorno al lago insieme al suo Paolo, la bionda regina del Grande Fratello è volata nuovamente alle Baleari con la piccola Mia per gli ultimi scampoli di vacanza. Con loro anche il bel produttore, tutti insieme come una nuova happy family. In spiaggia e in mare tra i due fidanzati tenere coccole E come l'estate anche la luna di miele, per Ale e Paolo, sembra davvero non dover mai finire.