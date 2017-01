Alessia Marcuzzi, la prima estate con Paolo Calabresi Marconi

09:49 - Finalmente di nuovo insieme. Le lunghe vacanze di Alessia Marcuzzi non sono ancora finite. E dopo Formentera e Miami con tutta la famiglia, adesso la conduttrice può trascorrere un po' di tempo con il compagno Paolo Calabresi Marconi. Per la coppia è la prima estate da fidanzati e a guardare gli scatti su Instagram la parola d'ordine è: innamorati cotti.

Alessia posta un tenero scatto #freeze mentre abbraccia il suo Paolo su una barca, tra le montagne del Lago di Garda. Un momento di puro amore e dolcezza. Poi un altro in cui i due sono insieme ad amici e un altro ancora di un bacio maliziosamente "nascosto" dalle mani di entrambi. Se si esclude qualche giorno a Formentera, a inizio estate, quando Paolo Calabresi aveva fatto una sorpresa alla sua donna andandola a trovare, per i due qursta è la prima vera vacanza da fidanzati. Mia è con papà Francesco Facchinetti e Tommaso probabilmente con suo padre Simone Inzaghi,. Per la conduttrice è tempo di dedicarsi un po' a se stessa e al suo uomo. Innamoratissimi i due si concedono qualche giorno di relax insieme e condividono con i follower il loro palpabile amore.