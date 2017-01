Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti, seconda chance?

11:52 - Sorridenti, abbracciati, complici. Quando sono insieme lui, lei e la piccola Mia sembrano proprio una bella famigliola serena. E insieme sono sempre più spesso. Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti si danno una seconda chance? "Perché no?" dice lui, che della regina del GF pare ancora innamorato pazzo.

"Lei sarà sempre la donna più importante della mia vita", aveva confidato Dj Francesco dopo la rottura: "Ho solo 33 anni ma non riesco ad immaginarmi con un'altra donna". E se la fine della sua love story con Alessia per lui resta una "sconfitta", ora cerca di rimediare come può. Partendo da Mia, la sua "priorità". Fare il papà è anche un modo di non perdere Alessia. E proprio per amore di Mia i due ex passano molto tempo insieme: "Insieme cerchiamo di dare il meglio a nostra figlia"...



Gli scatti di Diva e Donna lo dimostrano. Eccoli immortalati tutti e tre a teatro per vedere il musical "Cercasi Cenerentola". Seduti vicini i due si sfiorano, si guardano con complicità, si sorridono, lui le mette un braccio intorno alla spalla.



Alessia però non si pronuncia. Mentre lui le lancia messaggi in codice sui social e continua a rilasciare dichiarazioni sulle sue serie intenzioni di riconquistarla, lei tace e si dedica al lavoro con maggiore lena, riaprendo, dopo lo stop dello scorso anno, la "casa" del Grande Fratello. Un momento d'oro per la Marcuzzi, professionalmente, una bella sfida, che ha già il sapore della vittoria e chissà che tanto successo e tanta passione in televisione non le riaccendano anche un'altra passione, quella per Francesco. Lui non aspetta altro.