Alessia Marcuzzi, che shorts inguinali!

10:37 - Stivali in gomma, shorts inguinali, gambe in bella in vista e... niente calze. Continua la voglia d'estate di Alessia Marcuzzi che seduce i followers su Instagram mostrando il lato sexy. "Certo... Senza calze solo in casa", cinguetta LaPinella. E la risposta dei fan non si fa attendere: "Gli anni passano....ma alla Marcuzzi no, il sogno dei ragazzi della mia generazione".

Alessia festeggia anche un primato importante, da pochi giorni il suo blog è entrato nei 99 fashion & beauty più influenti al mondo piazzandosi all'82esimo posto nella classifica Usa Signature9.com. Un traguardo che la Marcuzzi condivide con i suoi seguaci ai quali oltre che consigli di moda regala scatti intimi, in cui le capita di alzare anche la gonnellina per svelare le gambe e di mostrare i piedi nudi mentre sdraiata sul letto guarda beatamente la tv. Per la gioia di tutti i fan, anche quelli più fetish.