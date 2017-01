Alessia Marcuzzi cinguetta: "Buonanotte lovers"

10:16 - Che messaggio vuole mandare ai suoi followers Alessia Marcuzzi? Single da quando è finita la sua relazione con Francesco Facchinetti, la showgirl nelle ultime settimane ha postato le foto delle sue gambe a letto che si “aggrovigliano” con quelle dei due figli, la piccola Mia, e il primogenito Tommaso. Ora però la svolta: una foto romantica e passionale di una coppia che si bacia a letto. “Buonanotte, lovers” cinguetta. Che sia di nuovo innamorata?

Anche qualche giorno fa aveva inviato un messaggio d'amore. Nell'immagine c'era una coppia che si baciava appoggiata al muro, per strada. Lei cinguettava: “True inspiration”. Perché la Marcuzzi pensa romanticamente alle coppie? Solo nostalgia, voglia di romanticismo o si è innamorata. Non resta che aspettare per vedere la svolta passionale...