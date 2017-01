Alessia Marcuzzi, la regina del GF, 20 anni fa

15:57 - Ammiccante, sinuosa e irresistibilmente sexy. Correva l'anno 1992 quando una giovanissima Alessia Marcuzzi, in body sgambatissimo e parigine, le curve conturbanti e prosperose, posava per Bruno Oliviero, fotografo delle dive. Disinvolta e grintosa già allora la regina del Grande Fratello era pronta per diventare una star del piccolo schermo.

Muoveva i primi passi in televisione proprio in quegli anni, una bionda tutta curve per nulla impacciata o timida. Erano gli anni di Telemontecarlo, del programma sportivo "Qui si gioca", con Josè Altafini e di quello per ragazzi "Amici mostri". Un periodo di prove alla Rai e poi l'ingresso in Mediaset, la sua dimora professionale da anni ormai. Da quel 1992 sono passati vent'anni, Alessia è pronta a condurre il suo ottavo Grande Fratello, di cui è ormai l'incontrastata padrona di casa. Due figli nati da due relazioni importanti, cinema, moda e qualche calendario bollente, tra gli anni novanta e duemila.



Adesso Alessia è mamma, blogger e conduttrice affermata, ma non ha perso nulla del fascino e del sex appeal di quegli anni. Le sue curve restano tra le più sexy e ammirate del piccolo schermo, oggi come ieri. Gli scatti amarcord di Oliviero ce la riportano in tutta la sua florida sensualità, una sensualità rimasta intatta ancora oggi.