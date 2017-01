Aida Yespica, "acchiappata" in mare

10:19 - Lui la “acchiappa” in mare, ma lei lo ha... acchiappato davvero! Aida Yespica posta uno scatto malizioso sullo yacht al largo di Formentera in cui mostra il suo fondoschiena perfetto, stretta al suo fidanzato, il milionario Roger Jenkins. Qualche giorno prima lui le aveva regalato una notte indimenticabile su una spiaggia “privata” della Corsica. E ora al dito di Aida spunta un nuovo brillocco.

“Grazie amore mio per questa bellissima sorpresa. Tu ed io, soli in questa isola meravigliosa" e ancora “Grazie mio amore per una notte indimenticabile” cinguettava la showgirl stesa sulla sabbia con il suo innamorato tra candele e cuscinoni. “Ti amo per i momenti e i sorrisi che ci doniamo” diceva la bella Aida che sta passando le vacanze in barca tra le Baleari e la Corsica. E poi immagini intriganti in mezzo al mare con il posteriore della Yespica incorniciato nell'azzurro del mare. Fino all'ultimo selfie in cui compare un enorme brillante al dito di Aida...