Aida Yespica sfoggia il lato B e la ritrovata serenità con il fidanzato

10:53 - Aida Yespica ha iniziato l'estate nel migliore dei modi: in barca, a Ibiza, in compagnia degli amici e del suo fidanzato, Roger Jenkis. Allontanata la crisi che, in marzo, li aveva visti momentaneamente divisi, la showgirl e il banchiere sono tornati insieme e più affiatati che mai. Lei, per tenerselo stretto, mostra curve mozzafiato fasciata da un costume che lascia ben in vista il suo perfetto lato B...

Non mancano nemmeno le foto con le amiche che - non serve dirlo - sono bellissime. La showgirl frequenta solo donne che le tengono testa e così, l'album social delle vacanze, diventa un tripudio di bikini e nudità. In posa in coppia con l'amica, Aida lascia ben poco all'immaginazione mentre mostra a favore di obiettivo tutte le sue grazie. Lato B in bella mostra, topless e costumi striminziti... l'estate di Aida promette di essere piccante. I fan, in fondo, non aspettano altro.