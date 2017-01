Aida Yespica, una sexy sirena in bikini finita... nella rete

14:03 - Dal Canada a Londra e poi Parigi, quindi Milano, Malibù e infine Bahamas. In poco più di un mese Aida Yespica ha già girato mezzo mondo, documentando su Instagram i suoi spostamenti. Eccola adesso sensuale in bikini sulla spiaggia bianca di una delle splendide isole dell'America Centrale. La sexy showgirl venezuelana posa per un famoso brand sfoggiando le sue curve irresistibili.

La dolce vita di Aida farebbe invidia a chiunque. Sarà anche lavoro il suo, ma farsi fotografare mollemente sdraiata su un'amaca alle Bahamas, non deve essere poi così faticoso. Eternamente in vacanza, la Yespica ha appena fatto visita alla cara amica Claudia Galanti, fresca di parto, a Parigi. Poi breve tappa a Milano, con sosta alle Terme e quindi in volo per l'America: destinazione spiaggia. Tutto rigorosamente documentato sul suo profilo social, dove la splendida showgirl mostra di essere sempre felice, sexy e... in gran forma.