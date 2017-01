Aida Yespica, che topless a Ibiza!

17:50 - Sole, relax e topless. Per Aida Yespica ecco le tre parole chiave dell'estate. Location modaiola per la sexy showgirl venezuelana che "galleggia" a filo d'acqua su un materassino in piscina mostrando uno scorcio laterale di seno e un lato B da dieci e lode.

Si lascia cullare dall'acqua, distesa su un materassino gonfiabile in piscina la bella ex concorrente dell'Isola dei Famosi e cinguetta su Instagram: "Relasing Before The Italy-England Game Tonight Vamos Italy", relax prima della partita Italia-Inghilterra, Vai Italia!. Venezuelana, ma con l'Italia nel cuore e nel tifo... visto che il suo Paese non si è qualificato ai Mondiali.



In vacanza con alcune amiche, tra cui le immancabili Claudia Galanti e Raffaella Zardo, Aida si gode l'estate, tra divertimento e relax e mostra come sempre una forma al top, passando la prova bikini, anzi monokini con un dieci e lode e tanto di applauso.