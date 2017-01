Aida Yespica, shopping senza reggiseno

13:11 - Impossibile non notarla, difficile non apprezzarla, di rigore fotografarla. Aida Yespica esce per lo shopping, maglietta senza reggiseno e giubbotto di pelle. Forse l'aria frizzante di primavera le provoca qualche brivido di freddo, quel che è certo è che i capezzoli puntati di un seno perfetto e tonico diventano il soggetto preferito dei flash. Beccata e immortalata.

Pomeriggio di acquisti a Milano per la bella showgirl venezuelana, tornata qualche giorno fa nel capoluogo meneghino dalla California, dove si è ormai trasferita. L'ex concorrente dell'Isola dei Famosi sfoggia un look casual con leggings neri e t-shirt amaranto sotto ad un giubbino di pelle.



Bella e sensuale come sempre Aida, che ha recentemente ritirato il premio di miglior attrice al Cancun Film Fest per il corto UnderSense diretto da Simona Ilaria di Michele, vive un momento davvero felice. Accanto a lei il figlio Aron, avuto nel 2008 insieme a Matteo Ferrari e il ricco uomo d'affari Roger Jenkins, con cui vive una bellissima e sfavillante love story a stelle e strisce, documentata sui social con tanti scatti... in love.