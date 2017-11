Volkswagen I.D. Buzz, il Bulli elettrico

La presentazione, come per le due super cabrio Mercedes e BMW, è stata fatta a Pebble Beach. Ma ci vorrà ancora tempo per vedere il van elettrico su strada, perché il timing di produzione e messa in commercio parla del 2022 come anno di lancio. La questione però è unʼaltra: con I.D. Buzz prende corpo la e-generation del gruppo Volkswagen, ovvero una gamma totalmente elettrica che manderà in soffitta i veicoli con motori a combustione termica, sia benzina che diesel. E con la e-generation cambieranno anche lo stile, i contenuti, gli ambienti interni e le soluzioni tecniche dei futuri modelli Volkswagen. La Golf come siamo abituati a conoscerla da decenni, probabilmente, non esisterà più! Al suo posto ci sarà la I.D. a 4 porte e altri modelli tutti da sviluppare.