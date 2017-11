18 novembre 2017 09:20 Tesla Model X o Range Rover Sport? 800 km e 10 ore di viaggio con i due Suv

Il motore che ruggisce, gli scarichi che rombano, quel sound che traduce la cavalleria in prestazioni e sale lʼadrenalina di chi si mette al volante. Un poʼ come lʼacquolina in bocca ai nostri amici a quattro zampe quando facciamo capire loro che gli stiamo apparecchiando il pasto. Guidare unʼauto high-performance, con motore termico tradizionale, magari un 8 cilindri, suscita queste suggestioni sui “rumori”, ma siamo poi certi che guidare una supercar elettrica, silenziosa e pulita, non desti emozioni analoghe?

I fan di Tesla, e nella fattispecie i Tesla Owners italiani, non hanno dubbi. Si può provare il piacere della guida, anche di quella più sportiva, mettendosi al volante di un fantastico crossover 100% elettrico come Tesla Model X. E lo scorso 16 novembre hanno organizzato un tour nel Nord e Centro Italia per dimostrarlo: 800 km partendo dal Bosco Verticale di Milano, a due passi dallo showroom Tesla Motors, e poi via in autostrada verso Genova. Da qui si è scesi verso Pisa e poi Firenze, per risalire su Bologna e spostarsi a est verso Ferrara e poi Verona, prima di tornare a Milano dopo 10 ore di viaggio circa, tutte in autostrada. A farle compagnia una splendida Range Rover Sport HSE turbodiesel, cortesemente messa a disposizione da Vami Luxury Rent, società che opera nel settore emergente dello Shopping Tourism di qualità.

Sì perché il tour di Tesla Owners è anche un confronto con uno dei più prestigiosi Suv del mondo, bellissimo in questʼallestimento top di gamma e vero campione tra i Suv con assetto da fuoristrada puro. Un modo per lanciare uno sguardo anche ai consumi e allʼimpatto ambientale dei due veicoli, uno elettrico e con le batterie Supercharger che assicurano zero emissioni e lʼaltro con tradizionale motore a combustione termica diesel. Il percorso prevedeva una pausa pranzo di 25 minuti, oltre a due soste per il rifornimento. Tesla Model X utilizza la rete di ricarica ultrarapida Supercharger, che copre ormai quasi per intero il territorio nazionale e permette, con soste di 30 minuti, di ricaricare lʼ80% della batteria garantendo oltre 400 km di autonomia.