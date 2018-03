Suzuki annuncia a Ginevra lʼarrivo della Swift Sport

Da un salone allʼaltro. La nuova Suzuki Swift Sport aveva fatto la sua premiere mondiale in autunno al Salone di Francoforte e adesso passa per Ginevra 2018 , dopodiché dal 14 marzo sarà negli showroom italiani . È la più succosa, ma non lʼunica novità che Suzuki porta al Salone elvetico, dove si palesa la futura Jimny , il baby 4x4 per eccellenza.

Ancora non si sa invece lʼarrivo sul mercato del nuovo Jimny, ma il 2018 dovrebbe essere comunque il suo anno. Anche perché cadono i 20 anni dal primo modello, la cui agilità lo rese apprezzato ovunque come il camoscio ideale per muoversi nelle località di montagna. Il look non dovrebbe perdere i suoi tratti evergreen, mentre per le motorizzazioni pare certa lʼintroduzione di una versione mild hybrid, sulla scia degli altri modelli Suzuki. Anche perché lʼibrido è scelto dal 40% dei clienti italiani della Casa giapponese. Infine un riconoscimento: Suzuki Swift è stata nominata tra le tre finaliste del World Urban Car 2018. Il premio internazionale sarà assegnato a New York il 28 marzo, Swift se la gioca con Ford Fiesta e Volkswagen Polo.