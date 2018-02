Suzuki, da Sanremo al Rally con la Swift Boosterjet RS

Suzuki sta vivendo una settimana alla ribalta . È sponsor per il quinto anno di fila del Festival di Sanremo ed è lʼAuto Ufficiale della 68° edizione della kermesse musicale. Nel frattempo lancia per tutti gli appassionati delle corse la Swift 1.0 Boosterjet RS che partecipa al Campionato Italiano Rally, categoria R1. Obiettivo: conquistare il suo piccolo triplete dopo i titoli 2016 e 2017.

Per chiudere alla grande una settimana coi fiocchi, Suzuki organizza poi nel weekend il porte aperte della sua gamma a trazione integrale 4WD Allgrip. Una famiglia davvero numerosa, che parte dallʼimmarcescibile Jimny e arriva alle piccole Ignis e Swift, fino alle più grandi S-Cross e Vitara. La sportività non è però prerogativa della gamma 4x4, perché Suzuki sa come coltivare questo lato anche per le versioni da rally della Swift omologata in Racing Start, e con la prossima “cattivissima” Swift Sport, che ha come testimonial niente meno che Andrea Iannone, campione della MotoGP e anchʼegli ormai a suo agio nella ribalta dello show business.