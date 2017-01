Su Peugeot 208 il gas della versione PureTech GPL

Il gpl è sempre molto amato in Italia, considerati gli alti costi di benzina e gasolio. E alternative a gpl (o metano) sono presenti su tanti modelli best-seller del nostro mercato, come la Peugeot 208 nel segmento B. Ecco allora, grazie alla collaborazione con lʼazienda emiliana LandiRenzo, la 208 PureTech GPL , che promette un abbattimento del 40% della spesa carburante.

Si tratta della versione a gas di petrolio liquefatto della compatta francese, con lʼimpianto per il gpl e lʼassemblaggio fatti direttamente in azienda. Il motore su cui è montato lʼimpianto per il gas è il 3 cilindri benzina PureTech da 82 CV, eletto “motore dell’anno 2016” nella categoria 1.0 – 1.4 litri, modificato nella testata con valvole e sedi valvole rinforzate. Il serbatoio per il gpl è collocato nell’alloggiamento della ruota di scorta, sotto il pianale del bagagliaio, e ha una capacità di 33,6 litri. Qualcosa si perde in termini di spazio di carico, ma è bene sapere che coi due serbatoi pieni ‒ benzina e gpl ‒ la nostra piccola 208 fa quasi 1.000 chilometri!