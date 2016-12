20 ottobre 2015 Su Ford S-Max arriva la trazione integrale Abito più sportivo per il monovolume

Ford completa la trasformazione di S-Max da monovolume a crossover grazie alla trazione integrale AWD. Sullʼallestimento Titanium, il top di gamma, le quattro ruote motrici sono disponibili per le due motorizzazioni turbodiesel TDCi da 150 e 180 CV. Un segnale preciso per il target familiare cui il veicolo si rivolge: ora cʼè più dinamicità, più sportività per quel saper andare su terreni non asfaltati. Di fatto S-Max diventa un crossover a tutti gli effetti.

Su Ford S-Max arriva la trazione integrale 1 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa Su Ford S-Max arriva la trazione integrale Ford completa la trasformazione di S-Max da monovolume a crossover grazie alla trazione integrale AWD 2 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa Su Ford S-Max arriva la trazione integrale Ford completa la trasformazione di S-Max da monovolume a crossover grazie alla trazione integrale AWD 3 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa Su Ford S-Max arriva la trazione integrale Ford completa la trasformazione di S-Max da monovolume a crossover grazie alla trazione integrale AWD 4 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa Su Ford S-Max arriva la trazione integrale Ford completa la trasformazione di S-Max da monovolume a crossover grazie alla trazione integrale AWD 5 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa Su Ford S-Max arriva la trazione integrale Ford completa la trasformazione di S-Max da monovolume a crossover grazie alla trazione integrale AWD 6 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa Su Ford S-Max arriva la trazione integrale Ford completa la trasformazione di S-Max da monovolume a crossover grazie alla trazione integrale AWD 7 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa Su Ford S-Max arriva la trazione integrale Ford completa la trasformazione di S-Max da monovolume a crossover grazie alla trazione integrale AWD 8 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa Su Ford S-Max arriva la trazione integrale Ford completa la trasformazione di S-Max da monovolume a crossover grazie alla trazione integrale AWD 9 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa Su Ford S-Max arriva la trazione integrale Ford completa la trasformazione di S-Max da monovolume a crossover grazie alla trazione integrale AWD 10 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa Su Ford S-Max arriva la trazione integrale Ford completa la trasformazione di S-Max da monovolume a crossover grazie alla trazione integrale AWD 11 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa Su Ford S-Max arriva la trazione integrale Ford completa la trasformazione di S-Max da monovolume a crossover grazie alla trazione integrale AWD 12 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa Su Ford S-Max arriva la trazione integrale Ford completa la trasformazione di S-Max da monovolume a crossover grazie alla trazione integrale AWD leggi dopo slideshow

Con le nuove versioni AWD, Ford ha voluto marcare una separazione più netta tra S-Max e Galaxy. Le carreggiate del primo sono adesso più ampie e sul posteriore spiccano il diffusore inferiore e i doppi terminali di scarico. Ma Ford S-Max resta un veicolo funzionale e versatile coi suoi 7 posti e il comfort dei sedili tutti regolabili singolarmente, con quelli anteriori riscaldabili e a richiesta con la funzione massaggio. La plancia riprende i concetti dell'ammiraglia Mondeo con touch screen dotato di tecnologia Sync. Un monovolume non può ovviamente trascurare il vano di carico e qui cʼè la novità del portellone che si apre passando il piede sotto il bagagliaio, ma non scordate di mettere la chiave in tasca.