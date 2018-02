Smart compie 20 anni e si regala nuove serie speciali

Una serie speciale prodotta in volumi limitati, che chiude il cerchio a un’esclusività di genere della smart. Sì perché dal 1998 a oggi sono più di 60 le limited edition che sono state realizzate della vettura più piccola e compatta del mondo, in pratica tre versioni speciali lʼanno! Unʼauto che è stata la più piccola di sempre coi suoi 2,69 metri di lunghezza, è stata la prima auto elettrica degli italiani , la prima a entrare nellʼuniverso del car sharing col servizio “car2go” e persino la prima auto a essere venduta online attraverso smartFORstore. Una pioniera, che ieri come oggi continua a innovare e prepara per il 2020 la nuova gamma interamente elettrica.

Disponibile sia per la fortwo che per la forfour, la serie speciale 20th anniversary di Smart accoglie tanti contenuti di rango. Come il Brake Assist Attivo, il pacchetto “LED&Sensor” con le luci che seguono il raggio di curva, il pacchetto comfort, quello sportivo con assetto ribassato di 10 millimetri e il pacchetto Cool&Media. Quanto al look, i tratti distintivi di questa versione si colgono nel terminale di scarico cromato, nei cerchi in lega da 16 pollici e, allʼinterno, nel volante multifunzione a tre razze in pelle e nella pedaliera in acciaio.