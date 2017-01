Skoda rinnova le Octavia berlina e station wagon

Per tre anni, dal 2014 al 2016, è stata la station wagon più venduta dʼEuropa. Segno che la stima è tanta in Skoda, come anche il buon rapporto “value for money”, cioè contenuti per prezzo pagato. Per confermarsi però, la Octavia Wagon deve sottoporsi a restyling, come del resto anche carrozzeria berlina. Sperando di conquistare un altro milione di clienti come ha fatto la gamma Octavia negli ultimi 4 anni.